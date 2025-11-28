Dallas Mavericks'in azınlık sahibi Mark Cuban, Run Your Race podcast'inde 2006 NBA Finalleri'ni yeniden gündeme getirerek odağı Miami Heat yıldızı Dwyane Wade'den farklı bir noktaya çekti.Cuban, mağlubiyetin nedeninin hakem yönetimi olduğunu savunurken, özellikle hakem Bennett Salvatore'u işaret etti; Heat süperstarının performansından ziyade serinin kaderinin düdüklerle değiştiğini öne sürdü.HoopsHype aracılığıyla aktarılan açıklamasında Cuban,ifadelerini kullandı.2006 Finalleri, Miami Heat'in Dallas Mavericks'i 4-2'lik seri sonucuyla mağlup etmesiyle sona ermişti. Wade, seriyi 34.7 sayı, 7.8 ribaund ve 3.8 asist ortalamalarıyla tamamlayarak yalnızca üçüncü NBA sezonunda Finaller MVP'si seçilmişti.Söz konusu seri, NBA tarihinin en unutulmaz final eşleşmelerinden biri olarak kabul ediliyor. Mavericks, Avery Johnson yönetiminde normal sezonu 60-22 derecesiyle tamamlayarak finale çıkmış ancak Wade'in durdurulamaz skor üretimi ve Heat'in yüksek tempolu oyununu kontrol etmekte zorlanmıştı. Cuban'ın açıklamaları, kritik düdüklerin seride ibreyi Miami lehine çevirdiği inancını taşımaya devam ettiğini gösteriyor.Bennett Salvatore, 27 yıllık NBA kariyerinde çok sayıda playoff karşılaşmasında görev yapmış tecrübeli bir hakem olarak biliniyor.