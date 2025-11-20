20 Kasım
Peterborough-Stockport County
23:00
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
22:00
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
00:00
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
01:30
21 Kasım
Ceara-Internacional
03:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Cuban: "Anthony Davis bu sezon takas edilmeyecek"

Dallas Mavericks azınlık sahibi Mark Cuban, Anthony Davis'in bu sezon takas edileceği yönündeki spekülasyonları net bir dille reddetti.

calendar 20 Kasım 2025 12:47
Haber: Sporx.com dış haberler
Genel menajer Nico Harrison'ın kovulmasının ardından artan takas söylentileri, Mavericks'in yeni yüzü olması beklenen çaylak yıldız Cooper Flagg etrafında bir yeniden yapılanmaya gidebileceği iddialarını gündeme getirmişti.

Ancak Cuban, The Athletic'e yaptığı açıklamada takımın hâlâ "kazanma" odaklı olduğunu ve Anthony Davis'in bu sezon kesinlikle takas edilmeyeceğini ifade etti.


"Hayır, etmeyeceğiz. Kazanmaya çalışmak istiyoruz," diyen Cuban, kulübün Davis için takas ihtimallerini değerlendirdiği iddialarını yalanladı.

Cuban ayrıca Mavericks'in çoğunluk sahibi Patrick Dumont'un tüm nihai kararları verdiğini vurguladı.
"Ben yalnızca elimden geldiğinde yardımcı olmak için buradayım," ifadelerini kullandı.

Davis ile Klay Thompson'ın takas ihtimalini bildiklerine dair çıkan haberlerin ardından Cuban'ın açıklamaları, organizasyonun sezonu tamamen bırakmaya niyeti olmadığını ortaya koyuyor.

Dallas, bu sezon 4-11 ile Batı Konferansı'nın alt sıralarında yer alıyor. Anthony Davis ise baldır sakatlığı nedeniyle son 10 maçta forma giyemedi ve Mavericks'e Şubat ayında katıldığından bu yana 48 maçın sadece 14'ünde sahaya çıkabildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
