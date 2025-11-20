Dallas Mavericks azınlık sahibi Mark Cuban, Anthony Davis'in bu sezon takas edileceği yönündeki spekülasyonları net bir dille reddetti.Genel menajer Nico Harrison'ın kovulmasının ardından artan takas söylentileri, Mavericks'in yeni yüzü olması beklenen çaylak yıldız Cooper Flagg etrafında bir yeniden yapılanmaya gidebileceği iddialarını gündeme getirmişti.Ancak Cuban, The Athletic'e yaptığı açıklamada takımın hâlâ "kazanma" odaklı olduğunu ve Anthony Davis'in bu sezon kesinlikle takas edilmeyeceğini ifade etti.diyen Cuban, kulübün Davis için takas ihtimallerini değerlendirdiği iddialarını yalanladı.Cuban ayrıca Mavericks'in çoğunluk sahibi Patrick Dumont'un tüm nihai kararları verdiğini vurguladı.ifadelerini kullandı.Davis ile Klay Thompson'ın takas ihtimalini bildiklerine dair çıkan haberlerin ardından Cuban'ın açıklamaları, organizasyonun sezonu tamamen bırakmaya niyeti olmadığını ortaya koyuyor.Dallas, bu sezon 4-11 ile Batı Konferansı'nın alt sıralarında yer alıyor. Anthony Davis ise baldır sakatlığı nedeniyle son 10 maçta forma giyemedi ve Mavericks'e Şubat ayında katıldığından bu yana 48 maçın sadece 14'ünde sahaya çıkabildi.