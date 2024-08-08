Crystal Palace'tan Wilfired Zaha için transfer teklifi

Galatasaray'da Okan Buruk'un gözünden düşen Wilfired Zaha'ya ayrılık izni verildi, Crystal Palace devreye girdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Crystal Palace'tan Wilfired Zaha için transfer teklifi
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08 Ağustos 2024 10:21
Son güncelleme 08 Ağustos 2024 10:37
Galatasaray'da gösterdiği performansla bir türlü beğenilmeyen Wilfried Zaha için eski kulübü Crystal Palace resmen devreye girdi.

Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0'lık mağlubiyetin ardından yönetim ve teknik heyetle görüşen, ayrılık için izin alan Wilfried Zaha'nın İngiltere Premier Lig'e dönmek istediği ortaya çıktı.

İngiliz basınından Telegraph, 31 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusunun üçüncü kez Crystal Palace'a dönebileceğini duyurdu.

MAAŞININ ÖDENMESİ İSTENİYOR

Telegraph'ta yer alan haberde "31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yaz kazançlı bir anlaşmayla serbest oyuncu olarak Galatasaray'a transfer oldu ve 12 ay sonra her iki taraf da onun bu yaz yeni seçenekler arayabileceği ve muhtemel hedefin Premier Lig olabileceği konusunda anlaştı." ifadeleri yer alırken; Galatasaray'ın Zaha'nın maaşının karşılanması durumunda resmi imzaların atılabileceği vurgulandı.

Crytal Palace'ın, Wilfried Zaha'nın kulübü tandığı ve Premier Lig'e hazır olduğu için maaşını ödeyerek bu transferi gerçekleştirmeye istekli olduğu belirtildi.

Öte yandan habere Wilfired Zaha'nın kulüp başkanı Steve Parish ve futbol direktörü Dougie Freedman tarafından sevildiğinin altı çizildi.

Zaha, geçen sezon Galatasaray'da 30'u ligde, 9'u Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde olmak üzere tüm kulvarlarda 42 maça çıktı. Fildişi Sahilli yıldız 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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