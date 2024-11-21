Cristiano Ronaldo'nun bırakmaya niyeti yok

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, kariyeriyle ilgili bir soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Cristiano Ronaldo'nun bırakmaya niyeti yok
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21 Kasım 2024 19:59
Fenerbahçe taraftarları, sosyal medyada son dönemde Cristiano Ronaldo'nun transferini hayal ederken, dünyaca ünlü Portekizli yıldız kariyeriyle ilgili bir soruya cevap verdi.

YouTube kanalında ünlü içerik üreticisi "Mr. Beast'i" konuk eden Cristiano Ronaldo'ya "LeBron oğluyla oynadı, sen de aynısını Junior'la yapacak mısın?" sorusu soruldu.

Ronaldo ise bu soruya, "Göreceğiz, henüz 14 yaşında, biraz daha büyüdüğünde bacaklarımın durumuna bakacağız." yanıtını verdi.

39 yaşındaki Portekizli dünya yıldızı, geçtiğimiz Portekiz Milli Takımı ile Polonya'ya attığı rövaşata golü sonrası izleyenlerin ağızlarını açık bırakmıştı.

 
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