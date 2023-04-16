Crespo tam 6 ay sonra ağları sarstı!

Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo, takımına galibiyeti getirdi.
Müsabakanın 78. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oyuna giren Crespo, 90+6. dakikada galibiyet golünü attı.
Ligde son olarak 9 Ekim 2022'de gol atan Crespo, 6 ay aranın ardından skor üreterek takımına 3 puan kazandırdı.
Crespo, bu sezon 3. golünü kaydetti.
Müsabakanın 78. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oyuna giren Crespo, 90+6. dakikada galibiyet golünü attı.
Ligde son olarak 9 Ekim 2022'de gol atan Crespo, 6 ay aranın ardından skor üreterek takımına 3 puan kazandırdı.
Crespo, bu sezon 3. golünü kaydetti.
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