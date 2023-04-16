Crespo tam 6 ay sonra ağları sarstı!

Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo, 6 ay sonra attığı golle galibiyeti getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Crespo tam 6 ay sonra ağları sarstı!
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16 Nisan 2023 00:04
Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo, takımına galibiyeti getirdi.

Müsabakanın 78. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oyuna giren Crespo, 90+6. dakikada galibiyet golünü attı.

Ligde son olarak 9 Ekim 2022'de gol atan Crespo, 6 ay aranın ardından skor üreterek takımına 3 puan kazandırdı.

Crespo, bu sezon 3. golünü kaydetti.

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