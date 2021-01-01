CP3 ve Booker domine etti, Suns 3-0 öne geçti!

Phoenix Suns, Ball Arena'da oynanan Batı Konferansı yarı finalleri serisinin 3. maçında, ev sahibi Denver Nuggets'ı 116-102 yenerek, seride 3-0 öne geçmeyi başardı.



Suns'da Devin Booker 28 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle oynadı. Chris Paul 27 sayı, 6 ribaund, 8 asist ve 3 top çalma kaydederken, Jae Crowder 14 sayı, 3 ribaund ve 4 asistle, Deandre Ayton 10 sayı, 15 ribaund ve 2 asistle, Mikal Bridges ise 11 sayı, 2 ribaund ve 3 top çalma ile maçı tamamladı.



Nuggets'ta Nikola Jokic, 32 sayı, 20 ribaund ve 10 asistle maçı tamamlayarak takımını hücumda taşıyan isim oldu. Michael Porter Jr. maçı 15 sayı, 5 ribaund ve 2 top çalma ile tamamlarken, Monte Morris benchten 21 sayı ve 5 asistlik bir katkı sağladı. Will Barton ise karşılaşmada 14 sayı, 7 ribaund ve 3 asist buldu.



Serinin 4. maçı Denver'da oynanacak ve Nuggets ekibi seriyi uzatmaya çalışacak olsa da, NBA tarihinde bir seride 0-3 geri düşen hiçbir takım, geri dönüş yaparak seriyi atlayamadı. Toplamda, bu serilerin derecesi 0-162 olarak ortaya çıkıyor.



