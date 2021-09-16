Courtois: 'Inter'e karşı yaptığım kurtarışlar belirleyici oldu'

Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, Inter'i 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladıkları maçı değerlendirdi.



Belçikalı file bekçisi yaptığı kurtarışların belirleyici olduğunu belirterek, "Güçlü bir takımı yenmeyi başardık. Yaptığım kurtarışlar belirleyici oldu ama Real Madrid'de benden beklenen bu. Inter'in maç içinde daha etkili olduğu anlar oldu ama kazanmasını bilen taraf bildik" açıklamasını yaptı.



Maçı kazanmalarının nedeninin ise devre arası konuşması olduğunu belirten Courtois, "Nerede yanlış yaptığımızı konuştuk ve hocamız bize gerekenleri anlattı. İkinci yarı ilk yarıdan daha iyi oynadık ve galibiyet geldi" diye konuştu.



Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Real Madrid, 28 Eylül'de Sheriff'le karşı karşıya gelirken Inter ise Shakhtar Donets'e konuk olacak.



