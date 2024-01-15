Costacurta'dan Hakan Çalhanoğlu'na övgü!

Milan'ın efsane isimlerinden Alessandro Costacurta, Hakan Çalhanoğlu için, "Rodri'den sonra şu anda dünyanın en iyi orta saha oyuncusu" sözlerini sarf etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Costacurta'dan Hakan Çalhanoğlu'na övgü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2024 17:30
Milan'ın efsane isimlerinden Alessandro Costacurta, Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu için övgü dolu sözler kullandı.

Costacurta, Hakan Çalhanoğlu içini "Rodri'den sonra şu anda dünyanın en iyi orta saha oyuncusu" diye konuştu.

INTER PERFORMANSI

Inter'de bu sezon 24 maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

Inter ile sözleşmesini yaz aylarında uzatan deneyimli orta saha oyuncusunun İtalyan ekibiyle kontratı 2027 yılına kadar sürüyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery