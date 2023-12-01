Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Çorum FK deplasmanda konuk olduğu Adanaspor'u 3-0 mağlup etti.



Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Ozan Sol, 29. dakikada Geraldo ve 54. dakikada Ahmet Sağat kaydetti.



Çorum FK bu galibiyetle puanını 20'ye çıkarırken, Adanaspor ise 15 puanda kaldı.



Çorum FK bir sonraki maçında sahasında Erzurumspor FK'yı konuk ederken, Adanaspor deplasmanda Manisa FK'ya konuk olacak.





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