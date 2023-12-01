Çorum FK deplasmanda Adanaspor'u rahat yendi

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Çorum FK deplasmanda Adanaspor'u 3-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Çorum FK deplasmanda Adanaspor'u rahat yendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Aralık 2023 21:55
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Çorum FK deplasmanda konuk olduğu Adanaspor'u 3-0 mağlup etti.

Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Ozan Sol, 29. dakikada Geraldo ve 54. dakikada Ahmet Sağat kaydetti.

Çorum FK bu galibiyetle puanını 20'ye çıkarırken, Adanaspor ise 15 puanda kaldı.

Çorum FK bir sonraki maçında sahasında Erzurumspor FK'yı konuk ederken, Adanaspor deplasmanda Manisa FK'ya konuk olacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery