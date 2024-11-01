Çorum FK'da Keçiörengücü maçı öncesi 4 eksik

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.



Ankara Aktepe Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.



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Kırmızı-siyahlı ekipte milli takım kampında bulunan Hasan Ege Akdoğan ile sakatlıkları devam eden Atakan Cangöz, Kadir Seven ve Burak Süleyman, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.



Ligde Çorum FK'nin 13, Ankara Keçiörengücü'nün ise 14 puanı bulunuyor.



