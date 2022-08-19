Cornelius'tan transfer itirafı: 'Gitmedim'

Trabzonspor'un geçen sezonun başında İtalyan ekibi Parma'dan transfer ettiği Andreas Cornelius, kazanılan şampiyonlukta en önemli paya sahip isimlerin başındaydı...



Bu sezona da fırtına gibi bir başlangıç yapan 1.93'lük santrfor, Kopenhag'la oynanan Şampiyonlar Ligi Play-Off maçındaki performansıyla ise eleştiri oklarının hedefine oturdu.



Eski kulübüne karşı sahada pek bir varlık gösteremeyen Cornelius, maçın ardından ise Danimarka basınına açıklamalarda bulundu.



SONUÇTA BİR ŞEY OLMADI



Karadeniz ekibinde gösterdiği performansla Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden transfer teklifleri alan Cornelius'a bu sezon başında Club Brugge'ün kendisine olan ilgisi soruldu.



Danimarkalı golcü de bu ilgiyi doğruladı ve 'Club Brugge'den teklif aldın mı?' sorusuna, "Evet, Brugge'ün bir ilgisi oldu ama sonrasında bir aşamaya gelinmedi. Yani sonuçta hiçbir şey olmadı" yanıtını verdi. Andreas Cornelius, Belçika ekibinden gelen bu teklife olumsuz cevap verdiğini de sözlerine ekledi ve "Gitmek istemedim" dedi.



"BİLMİYORUM ZAMAN GÖSTERECEK"



Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Kopenhag maçıyla ilgili de konuşan Andreas Cornelius, "Biz elimizden gelenin en iyisini yaptık" dedi.



Türkiye'de olağandışı bir sezon geçirdiklerini de vurgulayan Cornelius, en büyük hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak olduğunu söyledi.



Danimarkalı golcü, 'Kopenhag'a yeniden dönecek misin?' sorusunu ise; "Bilmiyorum ama tabii ki bunu zaman gösterecek ve hala oynayabilir durumda olmalıyım. Ancak birkaç yılım daha var" diyerek yanıtladı. 29 yaşındaki santrforun Trabzonspor'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.





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