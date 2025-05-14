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Cooper Flagg, Mavericks'in 1. draft sırasını kapması için ne dedi?

2025 NBA Draftı'nın bir numaralı favorisi olan Cooper Flagg, Pazartesi günü Chicago'daki McCormick Place Convention Center'da düzenlenen NBA Draft Lotaryası'na katıldı.

calendar 14 Mayıs 2025 15:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Cooper Flagg, Mavericks'in 1. draft sırasını kapması için ne dedi?
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2025 NBA Draftı'nın bir numaralı favorisi olan Cooper Flagg, Pazartesi günü Chicago'daki McCormick Place Convention Center'da düzenlenen NBA Draft Lotaryası'na katıldı.

Dallas Mavericks'in şaşırtıcı şekilde birinci sırayı kazanmasına tanıklık eden genç yıldız, ardından ESPN'e röportaj verdi.

Bu süreç senin için oldukça çılgın geçmiş olmalı. Neler hissettin?

"Burada olmak gerçekten olağanüstü bir deneyim. Küçüklüğümden beri hayalini kurduğum şey buydu. Her anın kıymetini bilmeye çalışıyorum."

NBA'e hazırlanırken neleri geliştiriyorsun?

"Her gün genel olarak her alanda gelişmeye çalışıyorum. Sadece tek bir şeye odaklanmak yerine tüm oyunumu daha iyi hâle getirmek istiyorum."

Mavericks, savunma yapan iki yönlü oyuncuları tercih ediyor. Anthony Davis ve Kyrie Irving ile birlikte oynayacaksın. Neler bekliyorsun?

"Küçüklüğümden beri iki yönlü oyuncu oldum. Savunma da hücum kadar önemli. Bu benim doğamda var. Elimden gelenin en iyisini yapacağım."

Dallas zaten oturmuş bir kadroya sahip. Bu genelde birinci sıradan seçilen oyuncular için alışılmış bir durum değil. Neler düşünüyorsun?

"Açıkçası çok fazla düşünmemeye çalıştım. Bu benim kontrolümde olan bir şey değil. Sürecin tadını çıkarmaya çalışıyorum çünkü bu hayatımda sadece bir kez yaşayacağım bir şey."

Flagg, Mavericks hakkında doğrudan konuşmaktan kaçınsa da kulislerde Dallas'ın onu seçmekte kararlı olduğu konuşuluyor. 18 yaşındaki Flagg, Duke'ta geçirdiği sezonda 19.2 sayı, 7.5 ribaund, 4.2 asist, 1.4 top çalma ve 1.4 blok ortalamaları tutturdu.

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