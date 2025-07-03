Como, Jesus Rodriguez'i transfer etti!

İtalya Serie A ekiplerinden Como, yaz transfer dönemini hareketli geçirmeye devam ediyor.



Como, Real Betis'in genç yıldızı Jesus Rodriguez'i 22.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti. Rodriguez, Como ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.



İtalyan ekibi yaptığı açıklamada;



"Como 1907, Real Betis'ten İspanyol kanat oyuncusu Jesús Rodríguez'in transferini duyurmaktan mutluluk duyuyor.



19 yaşındaki oyuncu, iki taraf arasındaki anlaşmanın ardından Haziran 2030'a kadar kalıcı bir anlaşmayla kulübe katılıyor." ifadelerine yer verildi.



Rodriguez, Real Betis formasıyla süre aldığı 44 maçta, 5 gol ve 4 asist kaydetti.