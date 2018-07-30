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Cocu'nun beğenmediği Ozan Tufan'a teklif

Ozan Tufan için yeni gelişme! Fenerbahçe'de durumu hala netleşmeyen Ozan Tufan'a geçtiğimiz sezon ligden düşen Deportivo talip oldu.

Cocu'nun beğenmediği Ozan Tufan'a teklif
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30 Temmuz 2018 11:29
Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Ozan Tufan ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Geçen sezon gözden düşen Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Aykut Kocaman'dan sonra teknik direktör Phillip Cocu'ya da kendini beğendiremedi. Hollandalı teknik adamın Ozan için olumsuz rapor verdiği belirtildi.

Fenerbahçe ile ile iki yıl daha sözleşmesi olan bu futbolcuya İspanya'dan Deportivo'nun talip olduğu öğrenildi.

Deportivo'nun Ozan Tufan'ı satın alma opsiyonu ile kiralamayı planladığı vurgulandı.

Geçen sezon 14 maçta forma giyebilen Ozan 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

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