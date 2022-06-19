İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City, gelecek sezon için girişimlerini hızlandırdı. Kadrosuna yeni yüzleri katmak isteyen Ada ekibi, Brighton'ın kanat beki Marc Cucurella'yı transfer etmek istiyor. Bu transferde mali şartlar kadar Pep Guardiola faktörü de öne çıkıyor.



GUARDIOLA, LA MASIA'DAN TANIYOR



Daily Mail'de yer alan habere göre; City menajeri Pep Guardiola'nın Barcelona altyapısından da iyi tanıdığı 23 yaşındaki İspanyol futbolcu için olumlu görüşe sahip olduğu ifade edildi. Ancak; oyuncunun kulübünün vereceği karar transferde belirleyici olacak.



50 MİLYON STERLİN BEDELİ VAR



Brighton, Manchester City'nin mali açıdan gücünü bildiği için 50 milyon sterlin talep etmeye hazırlanıyor. Guardiola, Katalan ekibinin başındayken La Masia akademisine katılan Cucurella da transfer gelişmelerini heyecanla takip ediyor.



GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



Marc Cucurella Saseta, 1,75 boyunda ve sol bek mevkisinin dışında orta sahanın solunda ve stoperde oynayabiliyor. Futbolcu geçen sezon Brighton ekibinde 38 maçta 1 gol 1 asist üretti. Öncesinde ise Getafe'de sadece 1 maçta 22 dakika süre alabildi.





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