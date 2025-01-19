Çimsa ÇBK Mersin, BOTAŞ'ı zorlu mücadelede geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Çimsa ÇBK Mersin, deplasmanda BOTAŞ'ı 77-73'lik skorla mağlup etti. Salon: Ankara
Hakemler: Alper Özgök, Yiğit Emre Şimşek, Hakkı Ünver
BOTAŞ: Büşra Akbaş 7, Allen 4, Gülşah Duman Bıçakçı 11, Dantas 23, Cave 15, Cuic 13, Işık Su Güven, Rana Uçar, Buket Ünal
Çimsa ÇBK Mersin: Anderson 18, Pelin Derya Bilgiç 13, Carleton 11, Araujo 12, Rupert 23, Asena Yalçın, Feride Şevval Akalan, Sinem Ataş, Derin Yaya
1. Periyot: 26-20
Devre: 47-37
3. Periyot: 55-56
Beş faulle çıkan: 39.27 Araujo (Çimsa ÇBK Mersin)
Hakemler: Alper Özgök, Yiğit Emre Şimşek, Hakkı Ünver
BOTAŞ: Büşra Akbaş 7, Allen 4, Gülşah Duman Bıçakçı 11, Dantas 23, Cave 15, Cuic 13, Işık Su Güven, Rana Uçar, Buket Ünal
Çimsa ÇBK Mersin: Anderson 18, Pelin Derya Bilgiç 13, Carleton 11, Araujo 12, Rupert 23, Asena Yalçın, Feride Şevval Akalan, Sinem Ataş, Derin Yaya
1. Periyot: 26-20
Devre: 47-37
3. Periyot: 55-56
Beş faulle çıkan: 39.27 Araujo (Çimsa ÇBK Mersin)