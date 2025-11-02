ÇİMSA ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA'ya karşı galip!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmanda Beşiktaş BOA'ya konuk oldu.
Beşiktaş GAİN Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip ÇİMSA ÇBK Mersin, 81-76 kazandı.
Bu sonuçla Beşiktaş, ligde ikinci yenilgisini yaşadı. ÇBK Mersin ise ikinci galibiyetini aldı.
Salon: Beşiktaş GAİN
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Benhür İrcel, Ömer Sarı
Beşiktaş BOA: Pelin Derya Bilgiç 8, Whitcomb, Meltem Yıldızhan 3, Milic 12, Fasoula 18, Okonkwo 22, Gülşah Duman Bıçakçı, Özge Özışık 4, Toure 9
ÇİMSA ÇBK Mersin: Büşra Akbaş 8, Hayes 18, Juskaite 14, Burke 21, Esra Ural Topuz 2, Manolya Kurtulmuş 2, Sinem Ataş 3, Razheva 2, Vanloo 11
1. Periyot: 21-27
Devre: 44-51
3. Periyot: 63-62
Beşiktaş GAİN Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip ÇİMSA ÇBK Mersin, 81-76 kazandı.
Bu sonuçla Beşiktaş, ligde ikinci yenilgisini yaşadı. ÇBK Mersin ise ikinci galibiyetini aldı.
Salon: Beşiktaş GAİN
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Benhür İrcel, Ömer Sarı
Beşiktaş BOA: Pelin Derya Bilgiç 8, Whitcomb, Meltem Yıldızhan 3, Milic 12, Fasoula 18, Okonkwo 22, Gülşah Duman Bıçakçı, Özge Özışık 4, Toure 9
ÇİMSA ÇBK Mersin: Büşra Akbaş 8, Hayes 18, Juskaite 14, Burke 21, Esra Ural Topuz 2, Manolya Kurtulmuş 2, Sinem Ataş 3, Razheva 2, Vanloo 11
1. Periyot: 21-27
Devre: 44-51
3. Periyot: 63-62