Cimnastikte hedef, olimpiyatlarda ilk altın madalyayı kazanmak

Almanya'da 11-14 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası öncesi Bolu'da kamp yapan milli sporcuları ziyaret eden Suat Çelen, hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.



Avrupa Şampiyonası'nda ilk 13 takım arasına girip, 1-7 Kasım'da İskoçya'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na katılmayı istediklerini belirten Çelen, "Olimpiyat sürecinin ilk elemesi. Dolayısıyla Dünya Şampiyonası'na katılabilmemiz için mutlak surette ilk 13 takım arasına girmemiz lazım. Takımımızın Almanya'da ilk 13'e gireceğinden hiç şüphem yok ama cimnastik bu, en ufak hata sizi kürsüden edebiliyor." diye konuştu.



Çelen, Almanya'da kadınlar bazında ilk 13'e girip, olimpiyatlara en az bir kişi kotasıyla gitmeleri gerektiğini dile getirerek, şunları söyledi:



"Tüm branşlar olarak baktığımız zaman Tokyo'yu değerlendirdiğimizde, 7 final ve bir bronz madalyayı, en azından final sayımızı korumak istiyoruz. Çünkü dünyanın en fazla final yapan ülkelerinden bir tanesiydik. O bronz madalyayı gümüşe ya da altına taşımamız gerekiyor. Artistik cimnastik kadında ve erkekte olimpiyatlara katıldık. Hedefimiz, trampolin ve ritmik cimnastikte olimpiyatlara katılım göstermek. 2024 ve 2028 olimpiyatlarına katılacak takımlarımız çalışıyor. Türk cimnastiğinin hedefi, katıldığı her yarışmada madalyaya uzanmak. Bunun çok kısa sürede olacağına inanıyorum. Tüm disiplinlerde, olimpiyatlarda artık madalya alacağız."



- "Hayalimiz, olimpiyat oyunlarında İstiklal Marşı'mızı okutmak"



"Hayallerimiz kısmen gerçekleşti ama altın madalya olimpiyatta alınmadığı sürece o hayal gerçek olmaz." diyen Çelen, "Evet Avrupa'da altınlar aldık, gümüşü, bronzu beğenmez olduk. Dünya Şampiyonası'nda altın aldık, gümüşü, bronzu beğenmez olduk. Olimpiyatta bronz madalya aldık, 'Neden altın alamadık?' diye üzülür olduk." ifadelerini kullandı.



Çelen, Türkiye'nin her ilinde cimnastik yapılması hayalini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun desteğiyle gerçekleştirdiklerini belirterek, "Antrenör ataması yapıldı. İl temsilciliklerimiz bazında teşkilatımız kuruldu. Bir noktada hayalim gerçek oldu. Diğer taraftan baktığımız zaman daha hayalim gerçek olmadı. Çünkü bizim hayalimiz cimnastiğin tüm disiplinlerinde madalya almak ve olimpiyat oyunlarında İstiklal Marşı'mızı okutmak. O hayali de gerçekleştireceğiz." diye konuştu.



Sporcular yarışırken yöneticiler olarak boş durmadıklarını ifade eden Suat Çelen, "Çok şükür dünya cimnastiğinin ikinci başkanı oldum. Bu da bizim için çok büyük hayaldi. Sporcularımızın performansının büyümesi, bizleri yönetici noktasında iyi noktalara getiriyor." diyerek sözlerini tamamladı.





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