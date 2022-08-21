Cimnastikte Erkek Milli Takımı bronz madalya kazandı

Almanya'da gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda milli takım, Avrupa üçüncüsü oldu.
Münih'te düzenlenen organizasyonda Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Kerem Şener ve Mehmet Ayberk Koşak'tan oluşan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, takımlar finalinde 246.162 puanla bronz madalya elde etti.
Milli sporcular elde ettikleri başarıyı birbirlerine sarılarak kutladı.
Takımlar finali sonunda Büyük Britanya birinci olurken, İtalya ikinci sırada yer aldı.
Münih'te düzenlenen organizasyonda Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Kerem Şener ve Mehmet Ayberk Koşak'tan oluşan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, takımlar finalinde 246.162 puanla bronz madalya elde etti.
Milli sporcular elde ettikleri başarıyı birbirlerine sarılarak kutladı.
Takımlar finali sonunda Büyük Britanya birinci olurken, İtalya ikinci sırada yer aldı.
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