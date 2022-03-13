Camp Nou'daki Barcelona maçında Sampdoria ve Atletico Madrid'in scoutları tarafından izlendiği iddia edilen Cicaldau'nun menajeri Victor Becali, Sampdoria iddialarına yanıt verdi.

Becali; "Sampdoria'nın ilk olarak Serie A'da kalması gerekiyor. Ayrıca kulübün finansal sıkıntılar yaşadığı da biliniyor. Basında çıkan Galatasaray'ın 10 milyon euroluk bir teklifi kabul edeceği iddiaları doğru olsa bile, Sampdoria'nın bu ücreti ödeyebileceğini sanmıyorum. Belki zorunlu satın alma maddesi ile kiralayabilirler." ifadelerini kullandı.

ATLETICO MADRID DE İZLEDİ

Rumen futbolcunun tek talibi Sampdoria değil. İspanyol basınındaki iddialara göre; Atletico Madrid scoutu Gudi Pozo ve sportif direktör Andrea Berta, Cicaldau'yu Barcelona maçında izledi. İspanyol ekibinin bir teklif yapıp yapmayacağı ise henüz belli değil.

Galatasaray'ın Rumen orta sahası Alexandru Cicaldau, bu sezon çıktığı 36 karşılaşmada 5 gol 2 asistlik performans kaydetti.