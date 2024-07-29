Christian Eriksen: 'MANU'dan ayrılmayacağım'

Manchester United'da forma giyen Danimarkalı yıldız Christian Eriksen, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.



Manchester United'ın kendisini 5 milyon euro karşılığında gözden çıkardığı iddialarına yanıt veren Eriksen, "Manchester United ile 1 yıllık daha sözleşmem var. Yani bana göre 1 yıl daha Manchester United oyuncusu olarak kalacağım." dedi.



İngiliz basınında yer alan haberlerde 32 yaşındaki orta saha ile Ajax ve Anderlecht'in ilgilendiği belirtilmişti.



Danimarkalı yıldız, 2022 yılında Brentford'dan bedelsiz transfer edilmişti. İngiliz ekibinde 72 maça çıkan Eriksen, 3 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.





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