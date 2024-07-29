Christian Eriksen: "MANU'dan ayrılmayacağım"

Manchester United'da forma giyen Danimarkalı yıldız Christian Eriksen, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Christian Eriksen: 'MANU'dan ayrılmayacağım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Temmuz 2024 22:24
Manchester United'da forma giyen Danimarkalı yıldız Christian Eriksen, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Manchester United'ın kendisini 5 milyon euro karşılığında gözden çıkardığı iddialarına yanıt veren Eriksen, "Manchester United ile 1 yıllık daha sözleşmem var. Yani bana göre 1 yıl daha Manchester United oyuncusu olarak kalacağım." dedi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde 32 yaşındaki orta saha ile Ajax ve Anderlecht'in ilgilendiği belirtilmişti.

Danimarkalı yıldız, 2022 yılında Brentford'dan bedelsiz transfer edilmişti. İngiliz ekibinde 72 maça çıkan Eriksen, 3 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery