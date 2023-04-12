CHP Muğla milletvekili adayları listesi 2023 - CHP Muğla milletvekili adayları kim oldu?

CHP Muğla milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti adaylarının CHP aday listesi içerisinden adaylığını koyma kararı almasının ardından parti genel merkezinde hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Peki 2023 Muğla CHP milletvekili adayları kimler? İşte CHP Muğla Milletvekili adayları…İşte 2023 CHP Muğla milletvekili adayları isim listesi...1. Cumhur Uzun2. Gizem Özcan3. Süreyya Öneş Derici4. Selçuk Özdağ (Gelecek Partisi)5. Mehmet Demir6. Fatma Gebeş Çimen7. Salih Büyükdöverlioğlu28. dönem Muğla milletvekili sayısı da belli oldu. Buna göre 2023'te Muğla 7 milletvekili çıkaracak.,Diğer iller ve çıkaracakları milletvekili sayıları şu şekilde:"Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 20, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 11, Isparta 4, Mersin 13, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Konya 15, Kütahya 5, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4 ve Düzce 3."Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.