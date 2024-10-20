Cher Ndour: "Önemli olan böyle devam etmek"

Beşiktaş forması giyen Cher Ndour, Konyaspor galibiyeti sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cher Ndour: 'Önemli olan böyle devam etmek'
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20 Ekim 2024 18:39
Beşiktaş forması giyen Cher Ndour, Konyaspor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Ndour, "Maça çok iyi başladık. Önde bastık, iyi oynadık. Son maçtaki son dakika golüyle kaybettiğimiz 2 puandan sonra iyi reaksiyon gösterdik. İyi goller attık. Gol yemedik bugün, önemliydi. Önümüzdeki Lyon mücadelesi en önemli maçımız olacak." dedi.

Cher Ndour, "Oynamaya başladım ama önemli olan takımın iyi olması, maçları kazanmak. İyi futbol oynuyoruz. Bu anlamda takım olarak iyiyiz. Tabii ki her oyuncu 11 oynayınca mutlu olur. Önemli olan böyle devam etmek ve kazanmak." ifadelerini kullandı.

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