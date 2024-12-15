Trabzonspor, RAMS Park'ta çıkış arayacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında pazartesi günü Galatasaray'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, RAMS Park'ta çıkış arayacak
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15 Aralık 2024 14:55
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında pazartesi günü Galatasaray'a konuk olacak.

RAMS Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde oynadığı son 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında kötü gidişatına "dur" demeye çalışacak.

Ligin 15. haftası sonunda 3 galibiyet, 7 beraberlik 4 mağlubiyet ile 16 puan toplayan Karadeniz ekibi, alt sıralardan da uzaklaşmak istiyor.

Karadeniz ekibinde Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk ve Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek, Serdar Saatçi ve Batagov'un durumları son kontrollerden sonra belli olacak.

Bordo-mavililerde Umut Bozok, Mislav Orsic, Enis Bardhi ve Stefano Denswil de kadro dışı bırakılmıştı.

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