Galatasaray, Altekma karşısında 2-0'dan geri dönüp kazandı

Efeler Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda Altekma'yı 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Altekma karşısında 2-0'dan geri dönüp kazandı
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15 Aralık 2024 17:34
Son güncelleme 15 Aralık 2024 18:11
Efeler Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda Altekma'yı 3-2 mağlup etti.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Necmi Avcı

Altekma: Buculjevic, Bahov, Emir Pınar, Gutierrez, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş (Arda Kara, Ulaş Dokumacı, Eray Kursav, Boğaçhan Zambak, Özgür Karababa, Dünya Kandemir)

Galatasaray HDI Sigorta: Arslan Ekşi, Atanasov, Kovar, Ahmet Tümer, Ulu Doğukan, Patry (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Cardoso, Oğuzhan Karasu, Onur Günaydı)

Setler: 25-17, 25-21, 20-25, 23-25, 10-15

Süre: 127 dakika (26, 28, 29, 29, 15)

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