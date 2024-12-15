İspanyol gazeteci Herrero: 'Türkler bize ceza kesebilir'

2026 Dünya Kupası elemelerinde E Grubu'nda Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya/Hollanda eşleşmesinin galibine rakip olan A Milli Futbol Takımımıza İspanyol gazeteci Sergio Herrero övgüler yağdırdı.



"TÜRKLER CEZAYI KESER"



ürkiye'nin çok güçlü ve önlem alınması gereken bir takım olduğunu belirten Herrero, şöyle devam etti: "Çok iyi bir Avrupa Kupası geçirdiler. Daha iyi oynadıkları ve kazanmayı hak ettikleri maçta Hollanda'ya elendiler. Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral gibi deneyimli isimler ile Arda Güler, Kenan Yıldız ve Orkun Kökçü gibi parlak geleceğe sahip oyunculardan oluşan bir karışıma sahipler. Avrupa Kupası'nda Ferdi Kadıoğlu'nu gerçekten çok beğendim. Onu pek tanımıyordum ve bana hoş bir sürpriz yaptı. Harika bir sol bek. Çalhanoğlu, dünyanın en iyi oyun kurucu orta sahalarından birisi. Ancak o Türkiye'nin en önemli futbolcusu olsa da yıldızı Arda'dır. O seçilmiş biri, farklı bir oyuncu. Hiç şüphesiz tarihin en iyi Türk futbolcusu olacak. Real Madrid'de daha fazla dakikayı hak ediyor. Mükemmel bir sol ayağı ve gol atma konusunda harika sezgileri var. En önemlisi Türkiye'nin en büyük tehlikesi. İspanya gelirse tabii ki maçın favorisi olacaktır. Ancak önlem alınmaması durumunda Türkiye cezayı keser."



TEK GALİBİYETİMİZ 70 YIL ÖNCE



İspanya ile 11 kez karşılaştık. Ay-Yıldızlı ekibimiz 6 kez yenilip, 4 kez berabere kalırken, sadece 1 kez kazanabildi. Milliler, İspanya'yı 1954 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İstanbul'da 1-0 mağlup etmişti Hollanda'ya karşı ise 15 maçta 4 galibiyet alan Milli Takım, 4 defa sahadan beraberlikle ayrıldı, 7 kez de mağlup oldu.



İLK RAKİBİMİZ GÜRCISTAN



2026 Dünya Kupası elemelerinin fikstürü belli oldu. Türkiye A Milli Futbol Takımı, E Grubu'ndaki ilk maçını 4 Eylül 2025 tarihinde deplasmanda oynayacak. Kapanışı ise 18 Kasım 2025 tarihinde Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı ile yapacak.



İŞTE FIKSTÜR:



4 Eylül 2025: Gürcistan-Türkiye

7 Eylül 2025: Türkiye-Hollanda/İspanya

11 Ekim 2025: Bulgaristan-Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye-Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye-Bulgaristan

18 Kasım 2025: Hollanda/İspanya-Türkiye



