Georgios Bartzokas: 'Filip Petrusev'in gitmesini istemedim'

THY EuroLeague'de 15. hafta maçında Olympiakos, Kızılyıldız deplasmanında 87-73'lük skorla mağlup oldu.



Olympiakos'ta Georgios Bartzokas, Kızılyıldız'a kiralanan Filip Petrusev hakkında konuştu. Tecrübeli koç, Petrusev'in gitmesini istemediğini ifade etti.



Georgios Bartzokas şu açıklamaları yaptı:



"Onu geçen yıl NBA'den transfer etmiştik. Elbette gitmesini istemedim ama o ayrılmak istedi. Kalmak istemeyen birini takımda tutamazsınız. Süper Kupa'yı kazanmamıza yardımcı olmuştu.



Ama biz insanız, istediğimiz ortamda çalışmalı ve yaşamalıyız. Eğer o bizde olsaydı, durum tamamen farklı olurdu. Onun ribaundlarını, yeteneğini özlüyoruz.



Kadromuzda Moustapha Fall ve Moses Wright da var ancak ikisi de farklı sebeplerle oynayamıyor. Bazen şansla ilgili oluyor, bazen başka bir şey"



Filip Petrusev, Kızılyıldız formasıyla EuroLeague'de 9 maçta 14.6 sayı – 6.1 ribaunt ve 1.7 asist ortalamaları yakaladı.



