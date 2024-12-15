Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.Göztepe, 12. dakikada Romulo'nun penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Hatayspor, 52. dakikada Vincent Aboubakar ile eşitliği buldu ve karşılaşma 1-1 sona erdi.Göztepe'de Taha Altıkardeş, Hatayspor ile oynanan maçta sakatlandı.Taha, karşılaşmanın ikinci yarısında başına bir darbe aldı. 21 yaşındaki futbolcu, tedavisi sonrası kısa bir süre sonra oyuna devam etti.Taha Altıkardeş, daha sonra ise oyundan çıkmak zorunda kaldı. Genç futbolcu, 67. dakikada yerini Koray Günter'e bıraktı.Taha Altıkardeş, oyundan çıktıktan sonra hastaneye götürüldü.Hatayspor ile Göztepe arasındaki beraberliğin ardından Hatayspor 9, Göztepe 25 puana yükseldi.Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Göztepe, evinde Rizespor'u konuk edecek.5. dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Victor Hugo'nun kaleci Erce Kardeşler'i çalımlayıp dar açıdan şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.6. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topu önünde bulan Victor Hugo'nun şutunda, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi. Pozisyonda Calvo'nun topa eliyle müdahale edip etmediğinin belirlenmesi için maçın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR'a gitti.21. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Fernandes'in sert vuruşunda, kaleci Lis meşin yuvarlağı kornere çeldi.45. dakikada Rivas'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Aboubakar'ın sert şutunda, kaleci Lis meşin yuvarlağı önledi. Savunma topu uzaklaştırdı.45+7. dakikada Romulo'nun altıpas içerisine ortasında Victor Hugo meşin yuvarlağı kafayla kaleye doğru gönderdi. Kaleci Erce Kardeşler, topu ayaklarıyla çizgiden çıkardı.47. dakikada Görkem Sağlam'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Aboubakar'ın sert vuruşunda, kaleci Lis meşin yuvarlığı kornere çeldi.75. dakikada Rui Pedro'nun savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Aboubakar, kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Lis'i geçmeye çalışan Aboubakar açısını kaybedince Fernandes'e topu aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.77. dakikada Dennis'in pasında topla buluşan Matsuki'nin ceza sahası içerisinden sert vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.MersinAtilla Karaoğlan, Mustafa Savranlar, Ogün KamacıErce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz (Dk. 77 Bamgboye), Calvo, Diack, Görkem Sağlam, Rui Pedro, Rivas (Dk. 80 Cengiz Demir), Fernandes (Dk. 90+2 Strandberg), AboubakarLis, Taha Altıkardeş (Dk. 67 Koray Günter), Heliton, Victor Hugo (Dk. 86 Doğan Erdoğan), Juan (Dk. 76 Matsuki), Dennis (Dk. 86 İsmail Köybaşı), Bokele, Nazım Sangare (Dk. 86 Nielsen), Djalma Silva, Miroshi, RomuloDk. 12 Romulo (Penaltıdan) (Göztepe), Dk. 52 Aboubakar (Atakaş Hatayspor)Dk. 29 Taha Altıkardeş, Dk. 45+6 Dennis, Dk. 62 Romulo (Göztepe), Dk. 60 Calvo (Atakaş Hatayspor)