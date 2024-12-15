Fenerbahçe - Başakşehir maçı kadrosu ve muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek.Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Olguncan yapacak.Geride kalan 14 lig maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Jose Mourinho'nun öğrencileri, 32 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.Son lig mücadelesinde Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, hafta içinde sahasında UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybetti.Livakovic, Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, En-Nesyri.Muhammed Şengezer, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Lucas Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Davidson, Krzysztof Piatek.Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor.Uzun süredir sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavileri devam eden İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş takımdaki yerini alamayacak.Beşiktaş deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Alexander Djiku da RAMS Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak.Athletic Bilbao karşısında yaptığı hata sonrasında tribünlerin tepki gösterdiği Samet Akaydin, teknik ekip kararıyla yarın sahada olmayacak.Teknik direktör Jose Mourinho, İspanyol ekibiyle oynanan maçın ardından Samet'i korumak için RAMS Başakşehir karşısında sahaya sürmeyeceğini açıklamıştı.Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, RAMS Başakşehir maçıyla ilk 11'e dönüyor.Sakatlığını atlattıktan sonra Athletic Bilbao maçının kadrosunda yer alan Çağlar Söyüncü, müsabakanın ikinci yarısında Samet Akaydin'in yerine oyuna dahil olmuştu.Baba olan Çağlar Söyüncü, oğlunun doğumunun ardından izin yapmayacak ve RAMS Başakşehir maçında sahada olacak.Djiku'nun cezalı, Samet Akaydin'in de teknik ekip kararıyla forma giyemeyecek olması sebebiyle savunma tandemi Çağlar-Becao ikilisinden oluşacak.Bu sezon ligde oynadığı 14 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 22 puanı bulunuyor.Ligde son iki maçını kazanan turuncu-lacivertli ekip, hafta içinde UEFA Konferans Ligi'nde Alman ekibi Heidenheim ile oynadığı karşılaşmayı da 3-1 kazandı.Turuncu-lacivertli ekipte 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.Başakşehir'de Serdar Gürler ve Ömer Ali Şahiner, sakatlıkları nedeniyle maçta takımlarındaki yerini alamayacak.Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir ligde 33. kez kozlarını paylaşacak.İki takım arasında daha önce ligde oynanan 32 müsabakada Fenerbahçe 18 kez galip gelirken, RAMS Başakşehir 11 galibiyet elde etti ve 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.Fenerbahçe'nin 47 golüne, turuncu-lacivertliler 33 golle yanıt verdi.Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı 4'ü lig 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.2022-2023 sezonunda sahasında 1-0 deplasmanda ise 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, geçen sezon oynanan maçları ise 4-0 ve 1-0'lık skorlarla kazandı.Kupada da rakibini 2-0'lık skorla geçen Fenerbahçe, bu maçlarda Başakşehir ağlarına 10 gol gönderirken kalesinde ise 1 gol gördü.Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir, ligde 16 kez Kadıköy'de karşı karşıya geldi.Fenerbahçe bu maçlarda 12 kez sahadan 3 puanla ayrılırken 2 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Turuncu-lacivertli ekip rakibini 2 kez deplasmanda mağlup etmeyi başardı.Fenerbahçe'nin 30 golüne Başakşehir 10 golle karşılık verdi.İki takım arasında ligde oynanan son 11 karşılaşmada Fenerbahçe 8 galibiyet elde ederken RAMS Başakşehir ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.Taraflar en son 2018-2019 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta golsüz berabere kalırken, bu müsabakanın ardından ligde oynanan maçlarda beraberlik çıkmadı.