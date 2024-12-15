Bruno Guimares'e sürpriz talip

Newcastle'daki zor günler yaşayan yıldız orta saha, Ocak ayında Pep Guardiola'nın ekibine katılabilir.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bruno Guimares'e sürpriz talip
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15 Aralık 2024 17:39
Son güncelleme 15 Aralık 2024 17:43
İngiltere Premier Lig'de beklentilerin altında kalan ekip Newcastle United'a bir darbe de Bruno Guimares'ten gelebilir. 

The Times'ın haberine göre, Brezilyalı yıldız devre arasında Manchester City'e katılmaya sıcak bakıyor.

Newcastle'ın Brentford'a 4-2 kaybettiği maçın ardından takım arkadaşlarını eleştiren ve kulübün içinde bulunduğu durumdan memnun olmadığını dile getiren Guimares, Pep Guardiola ile yeni bir maceraya başlayabilir. 

GUARDIOLA SICAK BAKIYOR

Pep Guardiola ise, sakatlığı nedeniyle en az 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Rodri'nin yerine Guimares'in City'e katılmasını istiyor.

2028'E KADAR NEWCASTLE

Brezilyalı oyuncunun Newcastle United ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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