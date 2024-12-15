Beşiktaş'ta Uduokhai geri döndü!

Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, Adana Demirspor maçının kadrosunda yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Uduokhai geri döndü!
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15 Aralık 2024 16:24
Son güncelleme 15 Aralık 2024 16:32
Süper Lig'de Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Felix Uduokhai, bu maçın kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren; Gabriel Paulista, Ciro Immobile ve Milot Rashica ile kafilede yer almadı.

Siyah-beyazlılarda kart cezalısı Gedson Fernandes ile birlikte Jean Onana da Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almıyor.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:




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