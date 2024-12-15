Beşiktaş'ta Uduokhai geri döndü!

Süper Lig'de Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Felix Uduokhai, bu maçın kadrosunda yer aldı.
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren; Gabriel Paulista, Ciro Immobile ve Milot Rashica ile kafilede yer almadı.
Siyah-beyazlılarda kart cezalısı Gedson Fernandes ile birlikte Jean Onana da Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almıyor.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:
Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Felix Uduokhai, bu maçın kadrosunda yer aldı.
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren; Gabriel Paulista, Ciro Immobile ve Milot Rashica ile kafilede yer almadı.
Siyah-beyazlılarda kart cezalısı Gedson Fernandes ile birlikte Jean Onana da Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almıyor.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde: