Daniel Amartey, Beşiktaş'ı üzerinden çıkartmıyor!

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra serbest durumda kalan Daniel Amartey, çalışmalarına siyah-beyazlı takımın tişörtü ile devam ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Daniel Amartey, Beşiktaş'ı üzerinden çıkartmıyor!
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15 Aralık 2024 17:26
Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği Daniel Amartey, bir kulüple anlaşmamasının ardından çalışmalarına bireysel olarak devam ediyor.

Ganalı futbolcunun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda, çalışmalar sırasında Beşiktaş tişörtü giydiği görüldü.

Beşiktaş, 13 Eylül'de 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetmişti.

Beşiktaş'ta bir sezon oynayan deneyimli futbolcu, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 27 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.

Daniel Amartey:










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