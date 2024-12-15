Daniel Amartey, Beşiktaş'ı üzerinden çıkartmıyor!

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği Daniel Amartey, bir kulüple anlaşmamasının ardından çalışmalarına bireysel olarak devam ediyor.
Ganalı futbolcunun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda, çalışmalar sırasında Beşiktaş tişörtü giydiği görüldü.
Beşiktaş, 13 Eylül'de 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetmişti.
Beşiktaş'ta bir sezon oynayan deneyimli futbolcu, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 27 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.
Daniel Amartey:
Ganalı futbolcunun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda, çalışmalar sırasında Beşiktaş tişörtü giydiği görüldü.
Beşiktaş, 13 Eylül'de 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetmişti.
Beşiktaş'ta bir sezon oynayan deneyimli futbolcu, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 27 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.
Daniel Amartey: