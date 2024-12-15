Hüseyin Yücel'den Mourinho, Talisca ve transfer sözleri

Beşiktaş Başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel, Orta Çizgi YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Hüseyin Yücel: "Pazartesi günü maçta olacağız. Maçı alıp geleceğiz inşallah."
SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI
Hüseyin Yücel: "Çok güzel yazmış Serdal ağabey ama çok demode laflar bunlar. Serdal Adalı'nın hesabı, Birleşmiş Milletler gibi sürekli yazılı açıklama yapıyor. Umarım ileriki günlerde çıkıp kendini ifade eder. Beşiktaş makamı ihaleye çıkmış... Ne alakası var? Bana çok saçma sapan bir açıklama olarak geldi. Lafla peynir yürümüyor, icraat önemli."
"TALISCA MI, MOURINHO MU?"
Hüseyin Yücel: "Mourinho ile görüştük ve ilgilendik. Bir akşam başkanın da olduğu bir toplantıda yüz yüze temas kurduk. Şartlarını öğrendiğimizde bu transferin olmayacağını anladık. Talisca'yı da istedik ama kulübü o dönem vermiyordu, biz de Rafa'yı aldık. Talisca'yı almak şu anda Rafa'yı yok saymak anlamına gelecektir. Rafa çok değerli. Ocak ayında eksik bölgelere transfer yapacağız."
IMMOBILE VE RAFA'NIN MAAŞLARI
Hüseyin Yücel: "Immobile'nin maaşı 10 değil, 6 milyon euro'dur. Bu 6 milyon euro'nun içinde herhangi bir ekstra masrafı yok. İmza parası da yok. Rafa Silva 6 milyon euro'luk maaş almaktadır. Menajerine yüzde 5, yani 300 bin euro'luk bir ödeme yapılmıştır. Ek bazı ödemeler olmuş olabilir, bu ek ödemelerin tamamı benim şahsımla Rafa arasında geçen diyaloglardır."
Hüseyin Yücel: "Polonya Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederken biraz boş bulunmuş oldum. Gerekli miydi? Bence gerekli değildi."
"FİKİR TAMAMEN BENDEN ÇIKTI"
Hüseyin Yücel: "Bahçeşehir ile birleşme fikri tamamen benden çıktı. Ancak bu ihtimal, EuroLeague'e gidildiği zaman gerçekleşebilirdi. İki takımın da 4-5 milyon dolar bütçeleri var. İki takım birleşirse EuroLeague bütçelerine çıkılabilir. Sayın Hasan Arat, bu birleşme her şartta gerçekleşebilecekmiş gibi konuştu. Beşiktaş ile Bahçeşehir'in vizyonu aynıdır ama misyonu farklıdır. EuroLeague olduğu takdirde Beşiktaş Bahçeşehir'i seyredeceğiz."
"EN KRİTİK SEÇİMLERDEN BİRİSİ"
Hüseyin Yücel: "Bu seçim, Beşiktaş'ın en kritik seçimlerinden birisi. Beşiktaş üyeleri, kulübün geleceğini belirleyecek. Artık eski kafa yönetim şekli olmayacak. Benim yönetimimde futboldan sorumlu yönetici olmayacak. Oraya atadığınız kişi öyle bir havaya giriyor ki... Ben kendi yönetimimde futbolla alakalı mini bir icra kurulu kuracağım. Futboldan anlayan, tecrübeli isimlerle bir araya geleceğiz. Ayrıca Beşiktaş sadece futbol kulübü değildir. Bahçeşehir'de yaptıklarım ortada, basketbolda, voleybolda, hentbolda kupalar kazanmalıyız."
"EN BÜYÜK PROJE AKATLAR"
Hüseyin Yücel: "Beşiktaş'ın en büyük projesi Akatlar projesi. Orası basketbol oynamak için fazla değerli bir arazi. Muhakkak orayı ticari amaçlı değerlendirmemiz gerekiyor. Başka yerlerde gayrimenkul projeleri aramaya gerek yok. Bu arsa değerlendirilecek ve herkes kazanacak, en kötü ihtimalle 1 senesi var. Kazanacağımız para net, Bankalar Birliği borcunu öder. Üzerine bir o kadar da para kalır, minimum."
"70 MİLYON DOLAR GEREKİYOR"
Hüseyin Yücel: "Kim gelirse gelsin senede 70 milyon dolar kaynak bulması gerekiyor. 'Beşiktaş şu anda yıllık net olarak 50 Milyon Dolar faiz ödüyor. Borcu da 100 Milyon Dolar seviyesinde. Bugüne kadar kaynağı kendim yarattım ama benim de nefesimin yeteceği yer belli."
Hüseyin Yücel: "Sermaye artırımından gelen para nerede deniyor. 70 milyon dolar... 2.1 milyar TL'nin 600 milyon TL'si sermaye artırımı ile karşılanmış demek ki."
"BRAD FRIEDEL'I BEN GETİRMEDİM"
Hüseyin Yücel: "Brad Friedel'ın anlaşmasını Hasan Arat ve Kaan Şakul yaptı. Kimin getirdiğinin cevabını başkan verecektir, ben getirmedim."
"İKNA EDİLMEDEN TRANSFER YOK"
Hüseyin Yücel: "Yeni İcra Kurulu'nu hoca ikna etmediği sürece transfer yapılmayacak. En büyük örnek Joao Mario. Bizim kanat ihtiyacımız varken biz niye orta saha alıyoruz be kardeşim!"
JOAO MARIO, CHER NDOUR
Hüseyin Yücel: "Joao Mario transferi ile ilgili kendi danışmanlarıma rapor yazdırdım. Rapor şöyle; "İyi bir oyuncu ama kanat değil. Beşiktaş'ın ihtiyacı değil". Hoca ile görüntülü konuştum, 'Sen bize ters ayaklı sağ kanat istiyorum dedin, Mario ne alaka?' dedim. 'Şu anda Thierry Henry boşta olsa almayacak mıyız?' dedi. İyi de bu oyuncu Heny değil ki! Ben elimden geleni yaptım ama durduramadım. Ndour, tamamen seçim vaadi sebebiyle geldi. İyi oyuncu ama bizim oraya ihtiyacımız yoktu."
KAÇ TRANSFER OLACAK?
Hüseyin Yücel: "Beşiktaş'a hiç fayda sağlamayan bazı oyuncular mevcut kadroda, bunlarla yollar ayrılmalı. Herhangi bir yıldız transfer yapmaya gerek yok, maksimum 3, minimum 1 transfer yapacağız. İnşallah 2 transfer yapar bitiririz."
İSTİFA YANITI
Hüseyin Yücel: "İstifa kararı düşünmedim ama çevremdeki insanlar çok baskı yaptı. İstifa edip bırakmam, Hasan Arat'ı satmam anlamına geliyordu. Hasan ağabey dediğim adamı yarı yolda bırakmam. Samet Hoca haklı olsa bile Beşiktaş'ın ortasına bombayı attı, gitti. İstifa etmek kaçmak olacaktı. Benim karakterime uygun bir şey değil bu."
SERDAL ADALI İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?
Hüseyin Yücel: "Serdal Adalı ile görüşmem oldu, yüz yüze görüştük. 'Gel ikinci başkanım ol' dedi, ben de ona aynısını söyledim."
TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI
Hüseyin Yücel: "Yabancı hocalara bakışım soğuk açıkçası, ancak yerli bulamazsak gider yabancılarla da görüşürüz tabii ki."
"BAŞKAN, HOCAYI DİNLEDİ"
Hüseyin Yücel: "Brad Friedel'ı ve hocayı Mario transferinde aşamadım. Başkan da hocayı dinledi ve Mario'yu transfer etti."
Hüseyin Yücel: "Yönetim Kurulu'nda Aslı Üstünkaya ismi yer alacak. Bu yönetim, yüzde 85-90 oranında değişecek. 1-2 isim kalacak sadece."
"TAKİP EDİLMEK GÜZEL"
Hüseyin Yücel: "Serdal Adalı, 'Sergen Yalçın' demiş, takdir ediyorum. Bizi takip ediyor demek ki. Takip edilen kişi olmak güzel bir şey."
AL-MUSRATI, TRANSFER
Hüseyin Yücel: "Al-Musrati için henüz rakam konuşmadık. 'İlgileniyoruz, durumu ne?' şeklinde bir konuşma oldu. Yarından sonra rakam konuşulabilir."
"35 MİLYON DOLAR DEĞER BİÇİLDİ"
Hüseyin Yücel: "App projemizin değerine baktırdık ve 35 milyon dolarlık değer biçildi bağımsız bir denetim şirketi tarafından. İletişime çok ciddi önem vereceğiz, oraya çok derece profesyonel ve işinin ehli birini koymamız şart. Candaş iyi miydi? O zaman ona çağrı yapıyorum; Beşiktaş'ın iletişiminden sorumlu yönetici olsun."
"ZARAR VERDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Hasan Arat yönetiminin bu seçimde size zarar verdiğini düşünüyor musunuz?
Hüseyin Yücel: "Tabii öyle düşünüyorum. Kendisi Hasan Arat yönetiminin devamı olduğunu söyleyebilirim. Kurunun yanında yaş yanıyor. Yapacak bir şey yok. Serdal Adalı, bunu seçim kampanyası olarak kullanacaktır."
"ESKİ BAŞKANLARLA GÖRÜŞECEĞİM"
Hüseyin Yücel: "Ciddi finansal sıkıntılarımız var, bu benim tek başıma altından kalkabileceğim bir yük değil. Eski başkanlarımız Fikret Orman, Serdar Bilgili, Ahmet Nur Çebi ve Yıldırım Demirören ile görüşeceğim."
Hüseyin Yücel: "Pazartesi günü maçta olacağız. Maçı alıp geleceğiz inşallah."
SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI
Hüseyin Yücel: "Çok güzel yazmış Serdal ağabey ama çok demode laflar bunlar. Serdal Adalı'nın hesabı, Birleşmiş Milletler gibi sürekli yazılı açıklama yapıyor. Umarım ileriki günlerde çıkıp kendini ifade eder. Beşiktaş makamı ihaleye çıkmış... Ne alakası var? Bana çok saçma sapan bir açıklama olarak geldi. Lafla peynir yürümüyor, icraat önemli."
"TALISCA MI, MOURINHO MU?"
Hüseyin Yücel: "Mourinho ile görüştük ve ilgilendik. Bir akşam başkanın da olduğu bir toplantıda yüz yüze temas kurduk. Şartlarını öğrendiğimizde bu transferin olmayacağını anladık. Talisca'yı da istedik ama kulübü o dönem vermiyordu, biz de Rafa'yı aldık. Talisca'yı almak şu anda Rafa'yı yok saymak anlamına gelecektir. Rafa çok değerli. Ocak ayında eksik bölgelere transfer yapacağız."
IMMOBILE VE RAFA'NIN MAAŞLARI
Hüseyin Yücel: "Immobile'nin maaşı 10 değil, 6 milyon euro'dur. Bu 6 milyon euro'nun içinde herhangi bir ekstra masrafı yok. İmza parası da yok. Rafa Silva 6 milyon euro'luk maaş almaktadır. Menajerine yüzde 5, yani 300 bin euro'luk bir ödeme yapılmıştır. Ek bazı ödemeler olmuş olabilir, bu ek ödemelerin tamamı benim şahsımla Rafa arasında geçen diyaloglardır."
Hüseyin Yücel: "Polonya Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederken biraz boş bulunmuş oldum. Gerekli miydi? Bence gerekli değildi."
"FİKİR TAMAMEN BENDEN ÇIKTI"
Hüseyin Yücel: "Bahçeşehir ile birleşme fikri tamamen benden çıktı. Ancak bu ihtimal, EuroLeague'e gidildiği zaman gerçekleşebilirdi. İki takımın da 4-5 milyon dolar bütçeleri var. İki takım birleşirse EuroLeague bütçelerine çıkılabilir. Sayın Hasan Arat, bu birleşme her şartta gerçekleşebilecekmiş gibi konuştu. Beşiktaş ile Bahçeşehir'in vizyonu aynıdır ama misyonu farklıdır. EuroLeague olduğu takdirde Beşiktaş Bahçeşehir'i seyredeceğiz."
"EN KRİTİK SEÇİMLERDEN BİRİSİ"
Hüseyin Yücel: "Bu seçim, Beşiktaş'ın en kritik seçimlerinden birisi. Beşiktaş üyeleri, kulübün geleceğini belirleyecek. Artık eski kafa yönetim şekli olmayacak. Benim yönetimimde futboldan sorumlu yönetici olmayacak. Oraya atadığınız kişi öyle bir havaya giriyor ki... Ben kendi yönetimimde futbolla alakalı mini bir icra kurulu kuracağım. Futboldan anlayan, tecrübeli isimlerle bir araya geleceğiz. Ayrıca Beşiktaş sadece futbol kulübü değildir. Bahçeşehir'de yaptıklarım ortada, basketbolda, voleybolda, hentbolda kupalar kazanmalıyız."
"EN BÜYÜK PROJE AKATLAR"
Hüseyin Yücel: "Beşiktaş'ın en büyük projesi Akatlar projesi. Orası basketbol oynamak için fazla değerli bir arazi. Muhakkak orayı ticari amaçlı değerlendirmemiz gerekiyor. Başka yerlerde gayrimenkul projeleri aramaya gerek yok. Bu arsa değerlendirilecek ve herkes kazanacak, en kötü ihtimalle 1 senesi var. Kazanacağımız para net, Bankalar Birliği borcunu öder. Üzerine bir o kadar da para kalır, minimum."
"70 MİLYON DOLAR GEREKİYOR"
Hüseyin Yücel: "Kim gelirse gelsin senede 70 milyon dolar kaynak bulması gerekiyor. 'Beşiktaş şu anda yıllık net olarak 50 Milyon Dolar faiz ödüyor. Borcu da 100 Milyon Dolar seviyesinde. Bugüne kadar kaynağı kendim yarattım ama benim de nefesimin yeteceği yer belli."
Hüseyin Yücel: "Sermaye artırımından gelen para nerede deniyor. 70 milyon dolar... 2.1 milyar TL'nin 600 milyon TL'si sermaye artırımı ile karşılanmış demek ki."
"BRAD FRIEDEL'I BEN GETİRMEDİM"
Hüseyin Yücel: "Brad Friedel'ın anlaşmasını Hasan Arat ve Kaan Şakul yaptı. Kimin getirdiğinin cevabını başkan verecektir, ben getirmedim."
"İKNA EDİLMEDEN TRANSFER YOK"
Hüseyin Yücel: "Yeni İcra Kurulu'nu hoca ikna etmediği sürece transfer yapılmayacak. En büyük örnek Joao Mario. Bizim kanat ihtiyacımız varken biz niye orta saha alıyoruz be kardeşim!"
JOAO MARIO, CHER NDOUR
Hüseyin Yücel: "Joao Mario transferi ile ilgili kendi danışmanlarıma rapor yazdırdım. Rapor şöyle; "İyi bir oyuncu ama kanat değil. Beşiktaş'ın ihtiyacı değil". Hoca ile görüntülü konuştum, 'Sen bize ters ayaklı sağ kanat istiyorum dedin, Mario ne alaka?' dedim. 'Şu anda Thierry Henry boşta olsa almayacak mıyız?' dedi. İyi de bu oyuncu Heny değil ki! Ben elimden geleni yaptım ama durduramadım. Ndour, tamamen seçim vaadi sebebiyle geldi. İyi oyuncu ama bizim oraya ihtiyacımız yoktu."
KAÇ TRANSFER OLACAK?
Hüseyin Yücel: "Beşiktaş'a hiç fayda sağlamayan bazı oyuncular mevcut kadroda, bunlarla yollar ayrılmalı. Herhangi bir yıldız transfer yapmaya gerek yok, maksimum 3, minimum 1 transfer yapacağız. İnşallah 2 transfer yapar bitiririz."
İSTİFA YANITI
Hüseyin Yücel: "İstifa kararı düşünmedim ama çevremdeki insanlar çok baskı yaptı. İstifa edip bırakmam, Hasan Arat'ı satmam anlamına geliyordu. Hasan ağabey dediğim adamı yarı yolda bırakmam. Samet Hoca haklı olsa bile Beşiktaş'ın ortasına bombayı attı, gitti. İstifa etmek kaçmak olacaktı. Benim karakterime uygun bir şey değil bu."
SERDAL ADALI İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?
Hüseyin Yücel: "Serdal Adalı ile görüşmem oldu, yüz yüze görüştük. 'Gel ikinci başkanım ol' dedi, ben de ona aynısını söyledim."
TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI
Hüseyin Yücel: "Yabancı hocalara bakışım soğuk açıkçası, ancak yerli bulamazsak gider yabancılarla da görüşürüz tabii ki."
"BAŞKAN, HOCAYI DİNLEDİ"
Hüseyin Yücel: "Brad Friedel'ı ve hocayı Mario transferinde aşamadım. Başkan da hocayı dinledi ve Mario'yu transfer etti."
Hüseyin Yücel: "Yönetim Kurulu'nda Aslı Üstünkaya ismi yer alacak. Bu yönetim, yüzde 85-90 oranında değişecek. 1-2 isim kalacak sadece."
"TAKİP EDİLMEK GÜZEL"
Hüseyin Yücel: "Serdal Adalı, 'Sergen Yalçın' demiş, takdir ediyorum. Bizi takip ediyor demek ki. Takip edilen kişi olmak güzel bir şey."
AL-MUSRATI, TRANSFER
Hüseyin Yücel: "Al-Musrati için henüz rakam konuşmadık. 'İlgileniyoruz, durumu ne?' şeklinde bir konuşma oldu. Yarından sonra rakam konuşulabilir."
"35 MİLYON DOLAR DEĞER BİÇİLDİ"
Hüseyin Yücel: "App projemizin değerine baktırdık ve 35 milyon dolarlık değer biçildi bağımsız bir denetim şirketi tarafından. İletişime çok ciddi önem vereceğiz, oraya çok derece profesyonel ve işinin ehli birini koymamız şart. Candaş iyi miydi? O zaman ona çağrı yapıyorum; Beşiktaş'ın iletişiminden sorumlu yönetici olsun."
"ZARAR VERDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Hasan Arat yönetiminin bu seçimde size zarar verdiğini düşünüyor musunuz?
Hüseyin Yücel: "Tabii öyle düşünüyorum. Kendisi Hasan Arat yönetiminin devamı olduğunu söyleyebilirim. Kurunun yanında yaş yanıyor. Yapacak bir şey yok. Serdal Adalı, bunu seçim kampanyası olarak kullanacaktır."
"ESKİ BAŞKANLARLA GÖRÜŞECEĞİM"
Hüseyin Yücel: "Ciddi finansal sıkıntılarımız var, bu benim tek başıma altından kalkabileceğim bir yük değil. Eski başkanlarımız Fikret Orman, Serdar Bilgili, Ahmet Nur Çebi ve Yıldırım Demirören ile görüşeceğim."