Haber Tarihi: 24 Ocak 2024 18:59 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 18:59

Fenerbahçe Başakşehir CANLI İZLE Şifresiz (Bein Sports)

Başakşehir - Fenerbahçe maçı canlı izle | Şifresiz Başakşehir - Fenerbahçe Bein Sports 1 canlı izle | Başakşehir - Fenerbahçe maçı kaçak olarak Taraftarium24, Selçuk Sports, Jojobet, Justin Tv veya İnat Tv'den canlı izlemek yasadışıdır. Süper Lig lideri Fenerbahçe, 22. hafta maçında deplasmanda Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Başakşehir - Fenerbahçe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. İşte Başakşehir - Fenerbahçe maçı canlı izleme detayları

Fenerbahçe Başakşehir CANLI İZLE Şifresiz (Bein Sports)
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Başakşehir - Fenerbahçe maçı canlı izle | Şifresiz Başakşehir - Fenerbahçe Bein Sports 1 canlı izle | Başakşehir-FB hangi kanalda, saat kaçta canlı yayın var? Başakşehir - Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz Bein Sports izle... Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Ligin 20. haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile berabere kalarak zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybeden sarı-lacivertlilerde tek hedef 3 puan. Ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Başakşehir ise kendi sahasında 7 maçtır yenilgi yüzü görmezken bu mücadelelerin 5'inde galip gelmesini bildi. Mücadele öncesinde muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE



BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE CANLI İZLE ŞİFRESİZ 





BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bugün deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Maç beIN SPORTS'dan naklen yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe
Livakovic, Mert, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Krunic, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Başakşehir
Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Onur, Josef, Berkay, Deniz, Figueiredo, Piatek.




5 eksik

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Fred, Luan Peres forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra, sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.

Zajc ve Crespo takımla çalışmalara başladı

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlıkları bulunan Miguel Crespo ve Miha Zajc sakatlıklarını atlatarak takımla çalışmalara başladı. Her iki oyuncu da teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Oosterwolde sarı kart sınırında

Sarı-lacivertlilerde kadroda yer almayacak Alexander Djiku ve Miguel Crespo'nun yanı sıra Jayden Oosterwolde de kart sınırında bulunuyor.

Hollandalı genç oyuncu, kart görmesi durumunda MKE Ankaragücü maçında oynayamayacak.

Fenerbahçe ile Başakşehir 32. randevuda

RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe, 32. kez kozlarını paylaşacak.

İki takım arasında daha önce ligde oynanan 31 müsabakada Fenerbahçe 17 kez galip gelirken, RAMS Başakşehir 11 galibiyet elde etti ve 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 46 golüne, turuncu-lacivertliler 33 golle yanıt verdi.

Son 3 maç 3 galibiyet

Fenerbahçe, Başakşehir ile ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon rakibini sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, bu sezon ligin ilk yarısında ağırladığı rakibini 4-0 yenmeyi başardı.

Öte yandan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kupa finalinde de rakibiyle karşılaşmış ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Deplasmanda Başakşehir'in gerisinde

Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanlarındaki galibiyet sayısında rakibinin gerisinde kaldı.

İki takım arasında Başakşehir'in ev sahipliğinde oynanan 15 maçta turuncu-lacivertlilerin 9 galibiyeti bulunuyor.

Söz konusu karşılaşmalarda Fenerbahçe 5 galibiyet elde ederken, sadece 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, rakibine karşı deplasmanda 16 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.

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