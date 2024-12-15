Spor Toto, deplasmanda hata yapmadı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 13. hafta mücadelesinde Spor Toto, deplasmanda On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-1 yendi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto, deplasmanda hata yapmadı
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15 Aralık 2024 16:58
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 13. hafta mücadelesinde Spor Toto, On Hotels Alanya Belediyespor'a konuk oldu. 

Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Salonu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 3-1 kazandı.
 Salon: Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu

Hakemler: Seçkin Yener, Hakkı Demiralay

On Hotels Alanya Belediyespor: Ahmetcan Büyükgöz, Uğur Kılınç, Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat (Burak Çevik, Fatih Yörümez, İrfan Çetinkaya, Halit Kurtuluş, Azizcan Ataoğlan, İsmail Koçak, Yusuf Bakır)

Spor Toto: Ömer Furkan Dur, Ulaş Kıyak, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia (Beytullah Hatipoğlu, Batuhan Avcı, Hamdi Erkan, Gökhan Gökgöz, Mustafa Cengiz)

Setler: 25-20, 20-25, 16-25, 23-25

Süre: 122 dakika (31, 31, 27, 33)

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