Spor Toto, deplasmanda hata yapmadı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 13. hafta mücadelesinde Spor Toto, On Hotels Alanya Belediyespor'a konuk oldu.
Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Salonu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 3-1 kazandı.
Salon: Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu
Hakemler: Seçkin Yener, Hakkı Demiralay
On Hotels Alanya Belediyespor: Ahmetcan Büyükgöz, Uğur Kılınç, Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat (Burak Çevik, Fatih Yörümez, İrfan Çetinkaya, Halit Kurtuluş, Azizcan Ataoğlan, İsmail Koçak, Yusuf Bakır)
Spor Toto: Ömer Furkan Dur, Ulaş Kıyak, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia (Beytullah Hatipoğlu, Batuhan Avcı, Hamdi Erkan, Gökhan Gökgöz, Mustafa Cengiz)
Setler: 25-20, 20-25, 16-25, 23-25
Süre: 122 dakika (31, 31, 27, 33)
Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Salonu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 3-1 kazandı.
Salon: Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu
Hakemler: Seçkin Yener, Hakkı Demiralay
On Hotels Alanya Belediyespor: Ahmetcan Büyükgöz, Uğur Kılınç, Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat (Burak Çevik, Fatih Yörümez, İrfan Çetinkaya, Halit Kurtuluş, Azizcan Ataoğlan, İsmail Koçak, Yusuf Bakır)
Spor Toto: Ömer Furkan Dur, Ulaş Kıyak, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia (Beytullah Hatipoğlu, Batuhan Avcı, Hamdi Erkan, Gökhan Gökgöz, Mustafa Cengiz)
Setler: 25-20, 20-25, 16-25, 23-25
Süre: 122 dakika (31, 31, 27, 33)