Beşiktaş, Daçka deplasmanında galip!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Darüşşafaka Lassa ile karşılaştı.
Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 91-76 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligde 7. galibiyetini alırken Darüşşafaka ligde 8. mağlubiyetini aldı.
Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, Aliağa Petkim'i konuk edecek. Darüşşafaka ise deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.
Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 91-76 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligde 7. galibiyetini alırken Darüşşafaka ligde 8. mağlubiyetini aldı.
Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, Aliağa Petkim'i konuk edecek. Darüşşafaka ise deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.