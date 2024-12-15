Beşiktaş, Daçka deplasmanında galip!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Darüşşafaka Lassa ile karşılaştı.



Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 91-76 kazandı.



Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligde 7. galibiyetini alırken Darüşşafaka ligde 8. mağlubiyetini aldı.



Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, Aliağa Petkim'i konuk edecek. Darüşşafaka ise deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.



