Murat Özbostan: "Icardi'yi hemen Türkiye'ye getirin"

Sabah yazarı Murat Özbostan, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Murat Özbostan: 'Icardi'yi hemen Türkiye'ye getirin'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Aralık 2024 12:06
Sabah yazarı Murat Özbostan, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İşte Özbostan'ın yazısından öne çıkanlar;

"Mauro Icardi ameliyat oldu, daha ikinci günde araba kullanmaya başladı. Arjantin'de bu operasyonu geçirmesi açıkçası Galatasaray'ın istediği bir şey değildi. Ama oyuncu böyle bir tercihte bulundu. Ameliyat olmak kadar, ondan sonraki süreç de çok değerli. Oyuncunun bu rehabilitasyon dönemini nasıl geçirdiğini eminim ki Galatasaray yakından takip ediyordur.

"MAGAZİN HABERLERİ ZARAR VERECEK"

Fakat her gün kendisiyle ilgili özellikle Arjantin basınında magazin haberleri yer alıyor. Wanda Nara ile olan çekişmesi, çocuklarının velayetini istemesi, konuşmalar, açıklamalar, sosyal medya paylaşımları bütün bu süreç yıldız futbolcuya çok zarar veriyor… Belki 'Alakası yok' diyebilirsiniz ama kanımca tedavi süreci de bu yaşananlardan dolayı zarar görecek…

"İSTANBUL'A GETİRİLMELİ"

Çünkü bu işin psikolojisi çok önemli. Galatasaray, Icardi'yi İstanbul'a getirtip gözünün önünde tedavi ettirmeli ve bu süreci beraber geçirmeli… Galatasaray'ın en maliyetli futbolcusu, bunu lütfen göz önünde bulundurun!"

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery