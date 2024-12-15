Bilgisayardan öğrendiği satrançta 200'ü aşkın madalyası oldu

Henüz 4 yaşındayken bilgisayarda oynayarak öğrendiği satrançta 200'ü aşkın madalya ve kadın uluslararası usta (WIM) ünvanı alan milli sporcu Gülenay Aydın, kadın büyükusta olmak istiyor.Gülenay Aydın, 4 yaşındayken ailesinden habersiz bilgisayarda satranç oynamaya başladı. Oyunu çok seven Gülenay, merakı sayesinde oyunun temel kurallarını öğrendi. Gülenay Aydın'ın ailesi, kızlarının satranç bildiğini 2 yıl sonra anaokuluna gittiğinde öğretmenin "kızınız satranç biliyor" demesiyle öğrendi.Öğretmenin yeteneğinin ilerletilmesi tavsiyesi üzerine profesyonel destek alan Gülenay, 7 yaşında yarışmalara katılmaya başladı. Milli sporcu, satrançla geçen 11 yılda bölgesel, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 200'ü aşkın madalya elde etti.Bu yıl Fransa'daki 40. Capelle Açık Satranç Turnuvası'nda gösterdiği performansla uluslararası kadın usta ünvanı ve kadın büyükusta ünvanın ilk normunu alan Gülenay, genç yaşta aldığı bu başarılarla dikkati çekiyor.Genç sporcu, hırsı ve küçük yaşta başladığı satrançta elde ettiği başarılar dolayısıyla yakınları tarafından, dünyanın en büyük satranç oyuncusu olmayı hedefleyen Beth Harmon'ın hikayesinin anlatıldığı "The Queen's Gambit" dizisinin başrol karakteri "satranç dahisi" Harmon'a benzetiliyor.Üniversitede mütercim tercümanlık eğitimi alan 18 yaşındaki Gülenay Aydın, AA muhabirine satrancı bilgisayarda oynarken keşfettiğini ve severek oynadığını söyledi.Satranç oynamaktan duyduğu heyecanı dile getiren Gülenay, "Her maçta karşınızda yeni bir konum var ve neler olacağı hiç belli değil. Satranç oynamak beni mutlu ediyor. Sürekli oyundaki yeni konumları analiz ediyorum ve bazen ilginç pozisyonlar görüyorum. Hiç karşılaşmadığım pozisyonlar oluşuyor ve bunları düşünmek eğlenceli." dedi.Kazandığı madalya sayısının 200'ü geçtiğini belirten Gülenay Aydın, şöyle konuştu:"Satrançta yaşın çok etki yarattığını düşünmüyorum. Çünkü satranç fiziksel değil, nasıl düşündüğünüzle ilgili bir spor. Satrançta uluslararası kadın usta olmaktan gururluyum. Türkiye'de benle aynı özellikte pek sporcu yok. Bu yaşta milli takımda olmak gurur ve mutluluk veriyor. Şu an en büyük hedefim kadın büyükusta normları toplayıp, ünvanı almak. Kadınlarda dünyada ilk 10'a girmek istiyorum."Anne Tolunay Ertan ise kızının 9 yaşında milli takıma girdiğini, onunla gurur duyduğunu anlattı.Kızının zorlukları inatla aşmayı sevdiğini ifade eden Ertan, "Hedeflerine ulaşmak için çaba göstermesinden mutluyum. Arkadaşlarımız ve tanıdıklarımız Gülenay'ı The Queen's Gambit dizisindeki Beth Harmon'a benzetiyor. Beth Harmon müthiş çaba sarf ederek başarıya ulaşıyor, Gülenay da önemli bir çaba sarf ederek hedeflerine ulaşmaya çalışıyor. Müsabakalarda yaş ortalamaları yüksek oluyordu, Gülenay 9 yaşındaydı ve kendinden yaşça büyüklerle oynuyordu." diye konuştu.Ertan, kızının antrenmanlar ve turnuvalara gitmek için maddi desteğe ihtiyaç duyduğunu, bunun için sponsor desteği beklediklerini sözlerine ekledi.