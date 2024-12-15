Stanimir Stoilov: 'Pozisyonları gole çeviremedik'

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Mersin'de Atakaş Hatayspor ile 1-1 kalan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov,dedi.Stoilov, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahada sıkı bir mücadele verildiğini söyledi. Karşılaşmaya iyi başladıklarını ve golü bulduklarını dile getiren Stoilov, daha sonra yakaladıkları fırsatları gole çeviremediklerini kaydetti.Attıkları gol sonrasında rakiplerine inisiyatif verdiklerine değinen Stoilov, şöyle devam etti:Stoilov, saha şartlarının çok kötü olduğunu kaydederek,fadelerini kullandı.