Hakkarigücü, Amed Sportif Faaliyetler'i mağlup etti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Hakkarigücü, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0'lık skorla mağlup etti.
Merzan Futbol Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı, Martha Tembo'nun 23. dakikada attığı golle ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Hakkari ekibi, Elizabeth Owusuaa'nın 66. dakikada penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Bu sonuçla Hakkarigücü puanını 14'e çıkarttı, Amed Sportif Faaliyetler ise 10 puanda kaldı.
Merzan Futbol Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı, Martha Tembo'nun 23. dakikada attığı golle ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Hakkari ekibi, Elizabeth Owusuaa'nın 66. dakikada penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Bu sonuçla Hakkarigücü puanını 14'e çıkarttı, Amed Sportif Faaliyetler ise 10 puanda kaldı.