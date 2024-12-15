Hakkarigücü, Amed Sportif Faaliyetler'i mağlup etti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Hakkarigücü, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hakkarigücü, Amed Sportif Faaliyetler'i mağlup etti
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15 Aralık 2024 17:09
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Hakkarigücü, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0'lık skorla mağlup etti.

Merzan Futbol Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı, Martha Tembo'nun 23. dakikada attığı golle ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Hakkari ekibi, Elizabeth Owusuaa'nın 66. dakikada penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Bu sonuçla Hakkarigücü puanını 14'e çıkarttı, Amed Sportif Faaliyetler ise 10 puanda kaldı.

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