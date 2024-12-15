Pep Guardiola: 'Yönetim beni gönderebilir'

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.



Pep Guardiola yaptığı açıklamada, "City'den ayrılırsam çok pişman olurum. Uyuyamam, hatta takım bu haldeyken ayrılırsam daha kötü." dedi.



Deneyimli teknik adam, "Beni kova da bilirler, devam da edebiliriz. Hiç şansım yok. Eğer yönetim mutlu değilse bunu yapabilir." ifadelerini kullandı.



"EN BÜYÜK BAŞARI ELDE EDİLDİ"



Bu sezon kazanılacak herhangi bir kupanın City'nin en büyük başarısı olmayacağını söyleyen Guardiola, "Bu sezon bir kupa kazanmak en büyük başarı olur muydu? Üzgünüm en büyük başarı zaten elde edildi. En iyisi bizdik ama şu an değiliz çünkü oyuncularımız yok. Yoksa Liverpool'a yakın olurduk."



