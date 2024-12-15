Inter ve Brighton, Rocco Reitz'in Peşinde

İtalya Serie A ekiplerinden Inter ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, Borussia Mönchengladbach forması giyen Alman oyuncu Rocco Reitz'ı takibine aldı.



Borussia Mönchengladbach'ın genç yeteneği Rocco Reitz, 2026 yazında serbest kalma maddesini kullanarak takımdan ayrılabilir.



20 MİLYON ÖDENMESİ GEREKİYOR!



Sky Sports'un haberine göre, bu durumda ilgilenen kulüplerin 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için yaklaşık 20 milyon Euro ödemesi gerekecek. Reitz'in talipleri arasında İtalyan devi Inter ve Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion bulunuyor.



MONCHENGLADBACH TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR

Ancak, bir ara transfer dönemi hamlesi söz konusu değil. Mönchengladbach, Reitz'i takımın önemli bir yüzü olarak tutmayı planlıyor ve oyuncuyu geliştirmeye devam etmek istiyor. Kulübün sportif direktörü Roland Virkus, genç oyuncunun takım için taşıdığı değeri açıkça ifade etmişti. Reitz'in sözleşmesi, 2026'dan 2028'e kadar uzatılarak kulüpteki geleceği güvence altına alınmaya çalışıldı.



Bu durum, Reitz'i uzun vadeli bir yatırım olarak gören Mönchengladbach'ın onun üzerinde ne kadar büyük bir planı olduğunu gösteriyor. Yine de Inter ve Brighton gibi büyük kulüplerin ilgisi, önümüzdeki yıllarda Reitz'in geleceğini ilginç kılacak.



PERFORMANSI



Mönchengladbach formasıyla 15 maça çıkan genç orta saha 2 asistlik performans sergiledi.



