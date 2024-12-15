Çorum ve Amed, puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig'in 16.. hafta maçında Çorum FK'nın Amed SK'yı konuk ettiği maç, 1-1 berabere bitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Çorum ve Amed, puanları paylaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Aralık 2024 18:00
Trendyol 1. Lig'in 16.. hafta maçında Çorum FK, Amed SK'yı konuk etti. 

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 

Amed SK'nın golünü 68. dakikada penaltıdan Ferhat Yazgan kaydetti. Çorum FK'ya beraberliği getiren golü ise 74. dakikada  Zargo Toure kendi kalesine attı.

Bu sonuçla birlikte  Çorum FK 24, Amed SK ise 22 puana ulaştı. 

Ligde bir sonraki hafta Çorum FK, Ankaragücü'nü ağırlayacak. Amed SK ise Ümraniye'yi konuk edecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery