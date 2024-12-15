Trendyol 1. Lig'in 16.. hafta maçında Çorum FK, Amed SK'yı konuk etti.



Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Amed SK'nın golünü 68. dakikada penaltıdan Ferhat Yazgan kaydetti. Çorum FK'ya beraberliği getiren golü ise 74. dakikada Zargo Toure kendi kalesine attı.



Bu sonuçla birlikte Çorum FK 24, Amed SK ise 22 puana ulaştı.



Ligde bir sonraki hafta Çorum FK, Ankaragücü'nü ağırlayacak. Amed SK ise Ümraniye'yi konuk edecek.