İstanbul Gençlikspor, Cizre Bld.Spor'u mağlup etti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftasında İstanbul Gençlikspor, konuk ettiği RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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İstanbul Gençlikspor, Cizre Bld.Spor'u mağlup etti
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15 Aralık 2024 17:22
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftasında İstanbul Gençlikspor, evinde ağırladığı RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen

İstanbul Gençlikspor: Mejias, Sharifi, Furkan Aydın, Gunter, Enaboifo, Hasan Sıkar (Muhammet Aray, Yiğit Kaplan, Orçun Ergün)

RAMS Global Cizre Belediyespor: Uriarte, Kemal Kayhan, Metin Toy, Oğuzhan Doğruluk, Emre Batur, Caner Çiçekoğlu (Semih Çelik, Atakan Topal)

Setler: 23-25, 25-15, 24-26, 25-20, 15-9

Süre: 129 dakika (23, 28, 34, 29, 15)

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