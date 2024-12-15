İstanbul Gençlikspor, Cizre Bld.Spor'u mağlup etti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftasında İstanbul Gençlikspor, evinde ağırladığı RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.
Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen
İstanbul Gençlikspor: Mejias, Sharifi, Furkan Aydın, Gunter, Enaboifo, Hasan Sıkar (Muhammet Aray, Yiğit Kaplan, Orçun Ergün)
RAMS Global Cizre Belediyespor: Uriarte, Kemal Kayhan, Metin Toy, Oğuzhan Doğruluk, Emre Batur, Caner Çiçekoğlu (Semih Çelik, Atakan Topal)
Setler: 23-25, 25-15, 24-26, 25-20, 15-9
Süre: 129 dakika (23, 28, 34, 29, 15)
Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen
İstanbul Gençlikspor: Mejias, Sharifi, Furkan Aydın, Gunter, Enaboifo, Hasan Sıkar (Muhammet Aray, Yiğit Kaplan, Orçun Ergün)
RAMS Global Cizre Belediyespor: Uriarte, Kemal Kayhan, Metin Toy, Oğuzhan Doğruluk, Emre Batur, Caner Çiçekoğlu (Semih Çelik, Atakan Topal)
Setler: 23-25, 25-15, 24-26, 25-20, 15-9
Süre: 129 dakika (23, 28, 34, 29, 15)