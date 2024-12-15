ÜNİLİG'de "bölgesel lig" maçları yapıldı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ÜNİLİG'de, bölgesel lig maçları yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ÜNİLİG'de 'bölgesel lig' maçları yapıldı
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15 Aralık 2024 17:14
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ÜNİLİG'de, bölgesel lig karşılaşmaları oynandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, futbol ve basketbolun ardından voleybol ve hentbol branşlarında da bölgesel lig maçları tamamlandı.

Voleybol maçlarına Artvin Çoruh Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliği yaptı.

Hentbol karşılaşmaları ise Fırat Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi'nde oynandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Elazığ'daki hentbol maçlarını yerinde takip ederek, müsabakaların fair-play çerçevesinde gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Karşılaşmaların ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi.

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