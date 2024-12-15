Şanlıurfaspor, ligde 3 maç sonra kazandı

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup eden Şanlıurfaspor, ligde 3 maç aradan sonra kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Şanlıurfaspor, ligde 3 maç sonra kazandı
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15 Aralık 2024 14:39
Son güncelleme 15 Aralık 2024 14:40
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup eden Şanlıurfaspor, ligde 3 maç aradan sonra galip geldi.

Dün, 11 Nisan Stadı'nda oynanan maçta Malle ve Miraç Acer'in attığı gollerle Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 yenen Şanlıurfaspor, 3 maç sonra kazanarak puanını 21'e çıkardı.

Ligin 12. haftasında takımın başına getirilen Sait Karafırtınalar yönetiminde Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen sarı yeşilli ekip, 13. haftada deplasmanda Boluspor'a 1-0 mağlup oldu. Ligin 14. haftasında evinde ağırladığı Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup olan Güneydoğu temsilcisi, 15. haftada ise deplasmanda karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildi.

Şanlıurfaspor, ligin 17. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü Manisa Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak.

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