Kayakta eğlence: Maske ve kasklarla farklı bir deneyim

Yerli ve yabancı turistler, Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılardaki tesislerde kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor.



Profesyonel ve acemi kayakseverler, gün boyu kayak yapmanın keyfini tilki, timsah, canavar, kurbağa, palyaço ve farklı film karakterleriyle süslü maske ve kaskları ile eğlenceye dönüştürüyor.



Kayak yapan Hasan Basri Özdamar, AA muhabirine, İstanbul'da lise 3. sınıf öğrencisi olduğunu ve arkadaşlarıyla Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne geldiğini söyledi.



Erciyes'e yıllardır aralık ayında bu kadar çok kar yağmadığını anlatan Özdamar, "Bizim için de çok güzel oldu. Hem böyle maskelerle de eğleniyoruz. Gayet güzel oluyor. Güzel kareler çıkıyor, fotoğraflar çektiriyoruz. Turistlerimize de şehrimizi, ülkemizi gayet güzel bir şekilde tanıttığımızı düşünüyoruz." dedi.



Kayak yaparken maske taktığını anlatan Özdamar, bu şekilde yüzünü rüzgardan koruduğunu ve pistte daha dikkat çekici olduğunu dile getirdi.



Maske koleksiyonu yaptığını belirten Özdamar, "Maskeleri yurt dışına gittikçe alıyorum. Türkiye'de çok bulamadım. Canavar maskesini taktığım zaman çok fazla bakan oluyor, korkanlar da oluyor. Küçük kardeşlerimiz özellikle korkuyor ama yanlarına gidip maskeyi çıkararak gönüllerini alıyoruz. Fotoğraf çektirmek isteyenler de oluyor." dedi.



"Şaşıranlar da oluyor"



Kayakçı Osman Bozahmetoğlu ise "Beyaz örtünün üstünde rengarenk kıyafetlerimizle kayak yapıyoruz. Zaten insanların da dikkatini çekiyor. Fotoğraf çektirmek isteyenler de oluyor. Fotoğraf çektirenler mutlu oluyor. Bizi görenlerden şaşıranlar da oluyor." diye konuştu.



Hakan Karabulut da hafta sonları fırsat buldukça kayak yapmaya geldiğini, farklı kıyafetler giyerek eğlenceli vakit geçirdiğini ifade etti.



Boğa şekli verilen kask taktığını belirten Karabulut, pistlerde hızla ilerlerken ilgi gördüğünü söyledi.



Joker kostümünün de dolabında yer aldığını anlatan Karabulut, diğer insanlardan farklı şeyler giyinmeyi sevdiğini belirtti.



Kurbağa maskesi ile kayak yaptığını dile getiren Begüm Akın da "Herkes zaten burada birbirine benzediği için farklı olmak hoş oluyor. Maskemi şans eseri mağazada görüp almıştım." dedi.



Bengü Çakır ise spor yapmayı sevdiğini, timsah konseptiyle pistlerde hızla ilerlediğini, dolabında kayak için tavşan kostümleri gibi kıyafetlerin de bulunduğunu söyledi.



