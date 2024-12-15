Recep Karatepe: 'Önemli bir puan aldığımızı düşünüyorum'

Gençlerbirliği'nin çalıştırıcısı Recep Karatepe, deplasmanda Bandırmaspor ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin sonrasında açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe de tempolu bir maç olduğunu kaydetti.



İki takımın da pozitif oynadığını dile getiren Karatepe , şu ifadelerde bulundu:



"Son haftalarda takım olarak iyi işler yaptığımız bir dönem geçiriyoruz. Kazanmaya yakın olan taraf bizdik ama birkaç tane pozisyon hatası rakibin öne geçmesine neden oldu. Önemli olan kazanamasak da kaybetmememizdi, önemli bir 1 puan aldığımızı düşünüyorum. Takımımızın pozitif oyununu gelecek haftalara taşıyarak geri kalan 3 maçta da iyi puanlar alıp en iyi noktada olmak istiyoruz. Oyuncularımı kazanma arzuları ve oyun içindeki tutumlarından dolayı kutluyorum."



