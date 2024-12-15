Menemen'de hasret 5 maça çıktı

2. Lig'de Karacabey Belediyespor ile berabere kalan Menemen FK'nin galibiyet hasreti 5 maça yükseldi.

Haber; DHA, Fotoğraf; X.com
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Menemen'de hasret 5 maça çıktı
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15 Aralık 2024 14:28
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftalarda yaşadığı düşüşle liderlikten inip zirveden uzaklaşan Menemen Futbol Kulübü, evinde Karacabey Belediyespor'la berabere kalarak galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Sarı-lacivertli ekip son 5 maçta art arda 3 mağlubiyetin üzerine 2 beraberlik aldı.

İlk haftalarda oturduğu liderlik koltuğundan her geçen maç uzaklaşmasına rağmen play-off barajında yer almayı sürdüren Menemen FK, 18 Aralık Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'nü konuk ettikten sonra devrenin son haftasında Beyoğlu Yeniçarşı deplasmanına çıkacak.

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