Wolverhampton'da ayrılık resmileşti

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, teknik direktör Gary O'Neil ile yollarını ayırdığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Gary O'Neil ve teknik ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Son 16 ay boyunca gösterdikleri çaba ve sıkı çalışma için kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Wolves, Premier Lig'de 16 maç sonunda 9 puanla 19. sırada yer alıyor.



MOURINHO İDDİASI



Öte yandan geçtiğimiz günlerde Wolverhampton'ın Gary O'Neil'ın yerine Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu getirmek istediği yazılmıştı.



Haberde, Mourinho'nun sözleşmesinde 5 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi olduğu ve İngiliz ekibinin bunu kullanmak istediği ifade edilmişti.



Bununla birlikte Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmediği bu transferin şu an için zor göründüğü belirtilmişti.